В Красноярске установят два дополнительных поста мониторинга загрязнения воздуха
В Красноярске установят два дополнительных поста мониторинга загрязнения воздуха. Об этом сообщают «Городские новости».
Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, на баланс регионального министерства экологии и рационального природопользования посты наблюдения за атмосферным воздухом передает Сибирская генерирующая компания. Общая стоимость этого оборудования – порядка 25 000 000 рублей.
Уже известны адреса, где установят новое монтиринговое оборудование. Обе точки – на правом берегу краевого центра: в Свердловском районе (рядом с администрацией района, находящейся по адресу 60 лет Октября, 46) и в Кировском районе (недалеко от дома №20 на Котовского).
Эти датчики будут оценивать состояние окружающей среды, улавливать не только превышение загрязнения в воздухе, но и измерять температуру, уровень влажности и другие важные параметры.
Пока в Красноярске работает девять станций, оборудование которых следит за загрязнением воздуха в краевом центре.