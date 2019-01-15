СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-15T13:50:00+03:00

Пока в Красноярске работает девять станций, оборудование которых следит за загрязнением воздуха в краевом центре. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске установят два дополнительных поста мониторинга загрязнения воздуха. Об этом сообщают «Городские новости».

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, на баланс регионального министерства экологии и рационального природопользования посты наблюдения за атмосферным воздухом передает Сибирская генерирующая компания. Общая стоимость этого оборудования – порядка 25 000 000 рублей.

Уже известны адреса, где установят новое монтиринговое оборудование. Обе точки – на правом берегу краевого центра: в Свердловском районе (рядом с администрацией района, находящейся по адресу 60 лет Октября, 46) и в Кировском районе (недалеко от дома №20 на Котовского).

Эти датчики будут оценивать состояние окружающей среды, улавливать не только превышение загрязнения в воздухе, но и измерять температуру, уровень влажности и другие важные параметры.

Пока в Красноярске работает девять станций, оборудование которых следит за загрязнением воздуха в краевом центре.