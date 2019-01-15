2019-01-15T13:21:44+03:00
Общество

В Красноярском крае пристав помогла своему коллеге-должнику – завели уголовное дело

Молодую женщину могут осудить за превышение должностных полномочий
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На подозреваемую сотрудницу отдела ФССП по Козульскому району завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».На подозреваемую сотрудницу отдела ФССП по Козульскому району завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае пристав помогла своему коллеге-должнику – завели уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК по региону.

По версии следователей, 34-летняя исполнитель из отдела приставов в Козульском районе по просьбе коллеги, у которого был большой кредитный долг перед банком, отменила запрет на регистрационные действия с его авто.

- Транспортное средство судебный пристав переоформил на своего отца, таким образом исключив возможность ареста автомобиля в счет погашения задолженности по кредитным платежам, - комментируют в пресс-службе ГСУ СК региона.

На подозреваемую сотрудницу отдела ФССП по Козульскому району завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Если ее вину докажет суд, ей грозит крупный штраф или срок – до четырех лет колонии (это максимальное наказание по статье).

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