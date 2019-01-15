СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-15T12:16:59+03:00

На пост главы Канска претендовали двое, оба – известные в городе люди Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто занял пост, на котором много лет работала Надежда Качан?

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В Канске выбрали нового главу города – совсем скоро новый мэр этого восточного райцентра Красноярского края приступит к своим обязанностям.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, на пост главы Канска претендовали двое, оба – известные в городе люди: Андрей Берсенев – председатель канского горсовета и руководитель местного коммунального предприятия; и Александр Буквалов – чиновник, начальник городского комитета по управлению муниципальным имуществом.

Правда, были еще два претендента на кресло мэра, но до конкурса (в Канске, как и в Красноярске, главу города выбирают не жители, а городские депутаты) они не дошли. В итоге депутаты отдали свои предпочтения коллеге, председателю горсовета Берсеневу.

Напомним, главой Канска много лет была бывший директор местной школы Надежда Качан. Но у жителей к ней накопилось множество претензий, а майские пожары в 2017-м только усугубили ситуацию. Еще некоторое время Качан продержалась на этом посту, но в ноябре прошлого года ушла в отставку.