2019-01-15T11:29:01+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП на правобережье Красноярска: пострадали люди

В стоящую на перекрестке «Мазду» въехал другой автомобиль
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На месте ДТП работают полицейские, им предстоит установить степень вины каждого из водителей, а также то, в каком состоянии они находились в момент аварии. Фото: «ЧП-Красноярск»На месте ДТП работают полицейские, им предстоит установить степень вины каждого из водителей, а также то, в каком состоянии они находились в момент аварии. Фото: «ЧП-Красноярск»
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Серьезное ДТП на правобережье Красноярска: пострадали люди. Информация об аварии, а также фото с места случившегося в соцсети (группу «ЧП-Красноярск») выложили очевидцы.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, авария случилась сегодня, 15 января, в районе станции «Енисей», на перекрестке Свердловской и Медицинского переулка.

Как говорят те, кто видел, как все случилось, «Мазда» стояла на перекрестке на светофоре, водитель, по всей видимости, собирался поворачивать. В этот момент в иномарку на большой скорости врезалась еще одна машину. От удара «Мазду» отбросило в другое авто.

По словам очевидцев, водители и пассажиры машин пострадали. Правда, насколько серьезно, не сообщают.

Тем временем, на месте ДТП работают полицейские, им предстоит установить степень вины каждого из водителей, а также то, в каком состоянии они находились в момент аварии.

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