Серьезное ДТП на правобережье Красноярска: пострадали люди
Серьезное ДТП на правобережье Красноярска: пострадали люди. Информация об аварии, а также фото с места случившегося в соцсети (группу «ЧП-Красноярск») выложили очевидцы.
Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, авария случилась сегодня, 15 января, в районе станции «Енисей», на перекрестке Свердловской и Медицинского переулка.
Как говорят те, кто видел, как все случилось, «Мазда» стояла на перекрестке на светофоре, водитель, по всей видимости, собирался поворачивать. В этот момент в иномарку на большой скорости врезалась еще одна машину. От удара «Мазду» отбросило в другое авто.
По словам очевидцев, водители и пассажиры машин пострадали. Правда, насколько серьезно, не сообщают.
Тем временем, на месте ДТП работают полицейские, им предстоит установить степень вины каждого из водителей, а также то, в каком состоянии они находились в момент аварии.