СЕГОДНЯ 08:03 2019-01-15T08:03:59+03:00

Молодые люди внедрили и собственное ноу-хау – они замаскировали традиционные полезные, но такие нелюбимые детьми блюда. Фото: пресс-служба главного управления образования города

А на новогодних утренниках они играют роль деда Мороза

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Мужская работа: в красноярских детсадах воспитанникам готовят еду повара-мужчины. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Напомним, еще совсем недавно в дошкольных учреждениях на кухне работали только женщины. Теперь вот традиция меняется. В детсаду №96 работают разу двое поваров-мужчин - Василий Павлов и Евгений Фатьянов.

Кстати, молодые люди внедрили и собственное ноу-хау – они замаскировали традиционные полезные, но такие нелюбимые детьми блюда. И теперь детсадовцы едят их с удовольствием.

- Василий Васильевич и Евгений Александрович решили изменить подачу нелюбимых продуктов. Теперь печень «прячется» в картофельной запеканке, а овощные котлетки заменили на манник с морковью, - рассказывает Евгения Тимашева, пресс-секретарь главного управления образования Красноярска.

Надо сказать, что с приходом в чисто женский коллектив детского сада сразу двоих мужчин здесь решили еще одну проблему – теперь перед Новым годом долго не думают о том, кто будет играть роль деда Мороза.