Мужская работа: в красноярских детсадах воспитанникам готовят еду повара-мужчины
Мужская работа: в красноярских детсадах воспитанникам готовят еду повара-мужчины. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации города.
Напомним, еще совсем недавно в дошкольных учреждениях на кухне работали только женщины. Теперь вот традиция меняется. В детсаду №96 работают разу двое поваров-мужчин - Василий Павлов и Евгений Фатьянов.
Кстати, молодые люди внедрили и собственное ноу-хау – они замаскировали традиционные полезные, но такие нелюбимые детьми блюда. И теперь детсадовцы едят их с удовольствием.
- Василий Васильевич и Евгений Александрович решили изменить подачу нелюбимых продуктов. Теперь печень «прячется» в картофельной запеканке, а овощные котлетки заменили на манник с морковью, - рассказывает Евгения Тимашева, пресс-секретарь главного управления образования Красноярска.
Надо сказать, что с приходом в чисто женский коллектив детского сада сразу двоих мужчин здесь решили еще одну проблему – теперь перед Новым годом долго не думают о том, кто будет играть роль деда Мороза.