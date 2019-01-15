СЕГОДНЯ 07:47 2019-01-15T07:50:20+03:00

Людям с простудой и тем, кто успел выпить в прорубь лезть не стоит Фото: Мария ЛЕНЦ

Кому можно окунаться в проруби, а кому лучше этого не делать?

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Воду не пить, купаться только в отведенных местах: красноярцам рассказали о мерах безопасности в Крещение. В пресс-службе регионального роспотребнадзора напомнили читателям «Комсомольской правде»-Красноярск о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы праздник не закончился неприятностями.

Купаться нужно только в отведенных для этого прорубях, воду из проруби пить нельзя, людям с простудой и тем, кто успел выпить, в ледяную воду нырять тоже не стоит.

- Перед купанием лучше проконсультироваться с врачом, купание в проруби противопоказано лицам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, мочеполовой систем, органов дыхания, зрения и другими, - говорят в пресс-службе регионального управления роспотребнадзора.

Также в ведомстве отметили, что их специалисты проведут исследование качества воды в официальных местах, где традиционно организуются крещенские купания. Результаты мониторинга объявят чуть позже.