2019-01-15T06:37:18+03:00
Экономика

Число акционеров ВТБ в СФО выросло в 1,4 раза

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Количество акционеров банка ВТБ в СФО за год увеличилось на 44% и на 1 декабря 2018 года составило 7,9 тысяч. Лидерами по росту числа миноритариев в регионе стали Новосибирская область (+52%), Красноярский край (+44%) и Иркутская область (+33%). Общее количество миноритарных держателей акций банка достигло 122 тысяч, увеличившись на 29%. Из них 121 тысяча - частные инвесторы.

Факторами, способствовавшими росту числа акционеров, стало успешное выполнение стратегии группы ВТБ, привлекательная цена приобретения акций, привлекательная дивидендная политика банка, а также уникальная программа привилегий, предполагающая существенные преференции при оформлении банковских и финансовых услуг.

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин отметил: «За прошедший год мы наблюдаем существенный рост количества акционеров во всех городах Сибири, их число растет быстрее, чем в целом по России. Меняется их портрет: ими становится все больше молодых людей. Современные технологии, в том числе уникальные разработки службы по работе с акционерами, делают более доступным получение актуальной информации от банка и взаимодействие с ним. Возможность управления собственными активами и влияния на формирование стратегии развития банка также положительно сказывается на росте числа акционеров в регионах».

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