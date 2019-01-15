2019-01-15T06:20:19+03:00
Общество

В правительстве Красноярского края считают, что «мусорный кризис» миновал

Но оценивают ситуацию с «осторожным оптимизмом»
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Бебеля, 61 в Красноярске. Состояние на 22.00 14 января, видно что в этом году вывозили, но все же не порядокБебеля, 61 в Красноярске. Состояние на 22.00 14 января, видно что в этом году вывозили, но все же не порядокФото: Андрей КАЛИНИН
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В правительстве Красноярского края считают, что «мусорный кризис» миновал. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в управлении пресс-службы губернатора региона.

Напомним, в связи с «мусорной реформой» в Красноярском крае и Красноярске в некоторых районах несколько дней не вывозили мусор. Из-за этого на контейнерных площадках и возле подъездов домов скопились целые горы отходов.

– Считаю, что в Красноярске «нижний пик» накопления мусора на площадках пройден. В эти праздники, как ни странно, количество накопленного мусора в Красноярске оказалось почти в два раза выше, чем в такие же дни прошлого года. Мусор изо дня в день вывозится, я это вижу по ежедневным сводкам, которые поступают в правительство региона. И по объёму в тоннах мусора, который вывозится на полигон, и по количеству рейсов, которые осуществляют мусоровозы и транспортные компании. То есть динамика идёт с повышением. Мы уже оцениваем с осторожным оптимизмом, что ситуация близка к штатной, что порядок в ближайшие дни будет наведён, и дальше процесс будет идти без сбоев, - прокомментировал первый заместитель губернатора – председатель правительства края Юрий Лапшин.

Тельмана, 8 в Красноярске Фото: Дмитрий ЛОМАКИН

Тельмана, 8 в КрасноярскеФото: Дмитрий ЛОМАКИН

Фото: Дмитрий ЛОМАКИН

Тем временем, в редакцию красноярской «Комсомолки» продолжают поступать такие вот фотографии. Но стоит отметить: и снимков уже меньше, и горы мусора на них не такие большие, как были в праздники.

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