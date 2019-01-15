2019-01-15T06:45:24+03:00
Общество

За порядком во время Универсиады в Красноярске будут следить полицейские со всей страны

Предполагают, что в краевой центр приедут около 5 000 сотрудников МВД из разных городов России
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Привлечение дополнительных сил МВД во время проведения крупных международных мероприятий – обычная практикаПривлечение дополнительных сил МВД во время проведения крупных международных мероприятий – обычная практикаФото: Мария ЛЕНЦ
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За порядком во время Универсиады в Красноярске будут следить полицейские со всей страны. Об этом накануне сообщили некоторые СМИ краевого центра.

По данным коллег «Комсомольской правды»-Красноярск, порядка 5 000 полицейских должны приехать в наш город из других регионов России. На привлечение сотрудников МВД федеральный бюджет выделил дополнительные деньги – речь идет о сумме в 100 000 000 рублей. Полицейские будут охранять общественный порядок на объектах Универсиады, а расселять их будут в общежитиях, гостиницах и даже на базах летних лагерей краевого центра.

Стоит отметить, что привлечение дополнительных сил МВД во время проведения крупных международных мероприятий – обычная практика. Так в период проведения Универсиады в Казани в столицу Татарстана командировали полицейских из многих городов страны, в том числе, и из Красноярска.

Напомним, Всемирные студенческие игры пройдут в нашем городе со 2 по 19 марта.

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