84-летний житель Красноярска попал в ДТП во дворе дома и умер, когда пошел за документами

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-14T14:56:25+03:00

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На Кутузова, 77 сегодня произошло ДТП: выезжая на своей Ниве со двора, 84-летний красноярец задел Toyota, которая как раз поворачивала к дому. Об инциденте рассказали в соцсетях и подтвердили в ГИБДД. Должен был уступить дорогу, но не сделал этого. Естественно, начался разбор мелкой аварии (никто в ней не пострадал, машины, можно сказать, шеркнулись), и пожилой мужчина отправился домой за документами. На обратном пути он неожиданно упал и скончался на месте.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают точные причины гибели пенсионера. Не исключено, что катализатором стала неприятная авария во дворе. У пожилого человека могло попросту не выдержать сердце из-за стресса и расстройства. ользователи соцсетей, где активно обсуждается случившееся, именно тк таким выводам и пришли. Правоохранители пока происшествие не комментируют в части причин смерти.