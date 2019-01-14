Павильоны у красноярского автовокзала начнут сносить в конце недели

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-14T14:12:51+03:00

До середины февраля вся территория будет очищена от ларьков

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О планах по сносу павильонов у красноярского автовокзала стало известно на минувшей неделе. Об инициативе по сносу объявил глава Советского района Красноярска Дмитрий Дмитриев, назвав пестрые и аляповатые сооружения приветом из 90-х. Уже тогда власти предупредили: демонтаж начнется в ближайшее время. Как сегодня сообщили в службе городовых, павильоны начнут убирать уже в конце этой недели.

- Павильоны размещены на законных основаниях, - отметили в службе городовых, - поэтому процедура расторжения договорных отношений была столь длительной (с сентября минувшего года). Владельцам предложены компенсационные места.

Известно, что до середины февраля ларьки у автовокзала демонтируют полностью, а значит, к началу Универсиады их не будет. Насколько сами предприниматели довольны переездом - не сообщается и всем ли предложены компенсационные места - также.