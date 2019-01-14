Съезд с Копыловского моста сузят из-за ремонта на теплотрассе

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-14T13:55:42+03:00

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Тепловики собираются 15 января заняться ремонтом оборудования на улице Профсоюзов в Красноярске. Об этом рассказали в СГК. Речь об арматуре в одной из тепловых камер. В связи с этим в течение дня, с 10.00 до 16.00, перекроют крайнюю правую полосу движения по Профсоюзов (съезд с Копыловского моста). Открыта будет только одна полоса для транспорта. В связи с этим подачу тепла в здания, примыкающие к зоне работ, также ограничат. Горячая вода при этом будет.

Временные неудобства коснутся следующих домов: Профсоюзов, 16, 17, 18, 25, 27, 29, 30, 32, 38, 40, 54, 56; Ады Лебедевой, 185; Копылова, 2А, 2Б; Мира, 107, 107А, 109, 111, 115, 115А, 115А ст. 1, 117, 129, 129к2, 130, 131, 132, 140, 152/2, 154, 156, 158; Ленина, 170, 170А, 170А лит. В2, 175А, 177А; Вокзальная, 12, 14, 19, 21, 33, 35, 35/1, 35/2; Деповская, 35, 37, 37А, 37Б; Карла Маркса, 134, 146, 148, 150, 158, 175, 177; Робеспьера, 20, 20А, 29, 37; Школьный переулок, 4; Братьев Абалаковых, 2; Красная Площадь, 3Б, 5, 17.

В компании пояснили, что неполадки в запорной арматуре обнаружили во время плановой проверки сетей. Поскольку погода позволяет, тепловики решили не откладывать в долгий ящик и провести экстренный ремонт.

Справки и уточняющую информацию можно узнать по телефонам: 8 (391) 274-49-01, 8 (923) 351-49-80.