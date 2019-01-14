2019-01-14T13:04:02+03:00
Происшествия

Пешеход сбил зеркало заднего вида у машины, не уступившей ему дорогу

Водитель авто выскочил и набросился на мужчину с кулаками [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пешеход сбил зеркало заднего вида у машины, не уступившей ему дорогуПешеход сбил зеркало заднего вида у машины, не уступившей ему дорогуФото: Мария ЛЕНЦ
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Драку, которая произошла сегодня на Копылова, пришлось разнимать сразу двум экипажам ДПС. Инцидент произошел в 13.30 на переходе, в районе Копылова, 72, сообщает ТВК.

Пешеход переходил дорогу и, дойдя до половины, остановился. В это время за ним проезжала машины, мужчина развернулся и кулаком сбил зеркало заднего вида на автомобиле. После этого как ни в чем не бывало отправился дальше.

Водитель авто, естественно, не стерпел такого надругательства и, выскочив, бросился вдогонку. Завязалась нешуточная драка, и прохожие вызвали сотрудников госавтоинспекции. В ГИБДД сообщили, что расследованием инцидента занимается полиция. Сейчас буйный пешеход находится в отделении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину могут обвинить в умышленной порче ужого имущества.

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