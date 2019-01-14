В Красноярском крае отец надругался над дочерью и пытался скрыться в лесу

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-14T12:34:04+03:00

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Жителя одного из отдаленных сел Туруханского района будут судить за страшное преступление. Как рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю, он обвиняется в изнасиловании своей малолетней дочери. В момент преступления 34-летний мужчина был пьян, и позже пояснил следователям, что не помнит, как все произошло. Известно, что мать девочки знала о случившемся, но правоохранителям не сообщила.

- Вечером 4 августа в следственные органы поступило сообщение, что к фельдшеру привели малолетнюю девочку с повреждениями в области половых органов, создающих угрозу жизни малолетней, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю. - В кратчайшие сроки была организована госпитализация ребенка в больницы Туруханского района и города Красноярск, где в ходе осмотра, проведения оперативного вмешательства медицинскими работниками был выявлен факт совершения преступления против половой неприкосновенности ребенка, совершенной ее отцом, который к моменту возбуждения уголовного дела скрылся с места происшествия в лесу.

Несколько дней преступника искали и, в итоге, изловили. Теперь его ждет суд. Что касается матери девочки, то на нее тоже завели уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Ей грозит до одного года лишения свободы.