Жителя Красноярска отправили работать в зоопарк за неуплату штрафов ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-14T11:51:10+03:00

Помимо штрафа и работ мужчине предстоит погасить исполнительский сбор - 7 процентов от суммы долга

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Краевая служба судебных приставов направила жителя Свердловского района Красноярска отбывать наказание в парк флоры и фауны «Роев ручей». Мужчина… проштрафился, сообщает пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Он долгое время не оплачивал штрафы ГИБДД, назначенные ему за игнорирование требований дорожных знаков и разметки. Сумма-то, к слову, небольшая - 500 рублей. Однако поскольку платить житель Красноярска и не собирался, суд ее увеличил до 3 500 рублей. Приставы рассказали мужчине о последствиях неуплаты, однако он и тут не сдался.

Тогда-то его и послали в зоопарк.

- Пришлось применить к нему более серьезные меры. Теперь уже судебный пристав-исполнитель составил протокол и на это раз наказанием для упрямого гражданина стали обязательные работы сроком на 30 часов, - рассказали в ведомстве.

Помимо штрафа и работ мужчине предстоит погасить исполнительский сбор - 7 процентов от суммы долга.