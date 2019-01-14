2019-01-14T10:34:40+03:00
Общество

Объявлены слушания по новой схеме теплоснабжения Красноярска

Часть домов пойдет под снос
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Объявлены слушания по новой схеме теплоснабжения КрасноярскаОбъявлены слушания по новой схеме теплоснабжения КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска объявили слушания по обновленной схеме теплоснабжения, сообщает 7 канал - Красноярск. Напомним, что их проводят в городе ежегодно. Сама схема теплоснабжения принята в 2016-м и продействует до 2033 года. Однако корректировки требуют участия горожан. Схема уже вызвала большой общественный резонанс, поскольку, согласно ей, под снос попадают несколько десятков домов разной этажности. Ранее ветхими они не были признаны.

Под давлением общественности власти убрали из списка часть из них. Однако еще часть осталась. Среди них – объекты культурного наследия: например, обновленный дом Телегина и здание на Маркса, 40.

Обсуждения пройдут: 28 января в 17:00, ул. Парижской Коммуны, 25, пятый этаж). Свои предложения можно направлять в департамент горхозяйства: 660049, Красноярск, Парижской Коммуны, 25, кабинет 103. Письма ждут до 22 января.

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