2019-01-14T09:11:12+03:00
Происшествия

На Северном шоссе Ford протаранил Ладу: есть пострадавшие

От удара машины раскидало по дороге
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жесткая авария произошла сегодня утром на Северном шоссе в Красноярске. Как рассказали в ГИБДД по Красноярскому краю, столкнулись Ford Ranger и Лада Приора. Водитель иномарки, по информации госавтоинспекторов, выскочил на «встречку», где в этот момент и ехала Приора. Скорость у иномарки была достаточно высокой. Удар был такой силы, что всю переднюю часть отечественного автомобиля буквально смяло, стекла выбиты, капот покорежен. Пострадал и Ford, машину отбросило на ближайший склон и вырвало колесо.

Известно, что в ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля. Его госпитализировали подоспевшие медики. О состоянии пострадавшего и не сообщается. В данный момент госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельство аварии. Движение на усчастке восстанаовлено, хотя долгое время по очевидным причинам было затруднено.

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