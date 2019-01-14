На Северном шоссе Ford протаранил Ладу: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:11 2019-01-14T09:11:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Жесткая авария произошла сегодня утром на Северном шоссе в Красноярске. Как рассказали в ГИБДД по Красноярскому краю, столкнулись Ford Ranger и Лада Приора. Водитель иномарки, по информации госавтоинспекторов, выскочил на «встречку», где в этот момент и ехала Приора. Скорость у иномарки была достаточно высокой. Удар был такой силы, что всю переднюю часть отечественного автомобиля буквально смяло, стекла выбиты, капот покорежен. Пострадал и Ford, машину отбросило на ближайший склон и вырвало колесо.

Известно, что в ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля. Его госпитализировали подоспевшие медики. О состоянии пострадавшего и не сообщается. В данный момент госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельство аварии. Движение на усчастке восстанаовлено, хотя долгое время по очевидным причинам было затруднено.