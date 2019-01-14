2019-01-14T08:51:23+03:00
Общество

ВТБ увеличил рефинансирование кредитов в 1,5 раза

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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За 11 месяцев 2018 г. более 500 тысяч человек перевели свои кредиты в ВТБ в рамках программы рефинансирования займов сторонних банков. Общая сумма выдачи за этот период превысила 240 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. эти показатели выросли в 1,5 раза.

Доля займов в рамках рефинансирования в общем портфеле кредитов наличными на 1 декабря 2018 г. составила около 30%. Регионами-лидерами являются Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, республика Татарстан и Иркутская область.

В настоящий момент программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 10,9% годовых. Она позволяет объединить любые кредиты других банков в один - как залоговые, так и беззалоговые, погашать долг одним комфортным платежом, снизить ежемесячный платеж и получить дополнительные денежные средства — до 5 млн рублей без поручительства третьих лиц.

Рефинансирование предлагается для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.

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