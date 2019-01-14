Крупную лесоперерабатывающую компанию банкротят за долг перед банками

СЕГОДНЯ 08:25 2019-01-14T08:25:08+03:00

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«Сиблес Проект» - одно из крупнейших предприятий в крае в области переработки древесины. Располагается компания в Енисейском районе. И некоторое время назад о ней говорили, как об одном из значимых инвестпроектов. Инвестиционный портфель предприятия составил порядка 5,7 миллиардов рублей. Здесь имеет ся полный цикл производства, - таким похвастать может далеко не каждое лесоперерабатывающее предприятие. Мощное и современное производство, способное поставлять 170 тысяч пеллет в год, может обанкротиться. Об этом сообщили Арбитражном суде края.

Накануне сюда поступило заявление от госкорпорации ВЭБ.РФ о признании несостоятельным ООО «Сиблес Проект». Компания задолжала банку более 3,9 миллиарда рублей. Истец требует признать компанию банкротом. Примет ли суд заявление – станет ясно в ближайшие дни.