В Красноярске пройдет сольный концерт Анны Киселёвой

СЕГОДНЯ 08:08 2019-01-14T08:12:06+03:00

Он состоится 27 января в Малом зале Филармонии

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27 января в 17.00 в Малом концертном зале Филармонии свой сольный концерт в сопровождении Красноярского духового оркестра даст Анна Киселёва.

Анна Киселёва (сопрано) - солистка Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, лауреат специальной премии жюри, лауреат премии «Exelenta» международного конкурса оперных певцов им. Хариклеи Даркле (Румыния), лауреат Первой премии XVI международного конкурса «Надежды, Таланты, Мастера» (Болгария), лауреат Всероссийской премии «Известность» (Москва), Заслуженный работник культуры Красноярского края.

В сопровождении Красноярского духового оркестра Анна исполнит наиболее полюбившиеся ей и зрителям хиты зарубежной эстрады, романсы, популярные произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Дирижёры: Илья Богов, Виталий Троян

Программу ведёт Людмила Мазуровская.

КОНКРЕТНО:

Цена билетов: 200-400 рублей

Билеты продаются в кассе филармонии (пр. Мира, 2 «б», тел. 227-49-30).

Справки по тел. 294-43-79

Возрастное ограничение 6+