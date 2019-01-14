2019-01-14T07:04:14+03:00
Общество

Детсад «Колокольчик» в Канске оштрафовали за грязное белье и посуду

В учреждении грубо нарушали санитарные нормы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Детсад «Колокольчик» в Канске оштрафовали за грязное белье и посудуДетсад «Колокольчик» в Канске оштрафовали за грязное белье и посудуФото: Мария ЛЕНЦ
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Проверка Роспотребнадзора выявила в детском саду номер 9 «Колокольчик» в Канске вопиющие нарушения санитарии и гигиены. Спальни детей не убирали, на кухне было грязно, окна в одном из помещений не до конца остеклен, полы в туалетах разбиты. Одним из самых грубых нарушений сотрудники Роспотребнадзора считают пренебрежение к порядку сбора грязного белья, отсутствие сушильных мест для обуви и верхней одежды детей, а также нарушение режима мытья столовой посуды, на большинстве из которой имеются множественные сколы и повреждения. Игрушек в группах мало, мебель подобрана, не учитывая возраст воспитанников.

Руководителя детсада наказали рублем, оштрафовали согласно требованиям части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей) на 33 тысячи рублей. Нарушения придется устранить. Добавим, что в этот садик ходит 64 ребенка.

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