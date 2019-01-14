2019-01-14T06:43:59+03:00
Дом. Семья

Найдите Ральфа! Красноярец обещает 25 000 рублей человеку, вернувшему собаку в семью

Ральф пропал в начале ноября
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ральф Фото: соцсетиРальф Фото: соцсети
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Ральф обычный беспородный пес. Но очень любимый и очень нужный семье. В начале ноября он потерялся в районе Взлетки, и с тех пор о нем, что называется, ни слуху ни духу. Дома его ждет хозяин и ищет: семья не готов расстаться с верным и любимым псом. Недавно за Ральфа даже вознаграждение объявили - 25 тысяч рублей.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Приметы Ральфа: окрас дымчатый, на спине шерсть темная, уши большие полувисячие, глаза добрые, сам пес ласковый. Потерявшейся собаке 1,5 года. Хозяева просят помочь вернуть члена семьи домой.

Сейчас Ральф может быть где угодно. Наверняка за эти несколько месяцев пес намыкался и оголодал. Если вы видели Ральфа или хотя бы похожего пса, пожалуйста, позвоните. Тому, кто вернет собаку домой, выплатят вознаграждение.

Телефон хозяев: 89130341426

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