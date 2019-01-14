Крещенских морозов в Красноярске не будет

СЕГОДНЯ 06:02 2019-01-14T06:02:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Крещенских морозов, положенных по обрядовому календарю, в Красноярске не ожидается, заверили сегодня синоптики, пообещав горожанам комфортную для зимы температуру на всю неделю. Итак, по данным гидрометцентра, 14 и 15 января в Красноярске днем будет до минус 11 градусов мороза. В середине рабочей недели, в среду, столбики термометров опустятся до минус 7-8 градусов. Для любителей крещенских купаний в этом году вообще рай: температура воздуха в Красноярске на Крещение будет всего до минус 12 градусов!

Кстати, и предстоящие выходные не разочаруют: тепло задержится в городе на субботу и воскресенье. По данным некоторых метеорологов, на выходных в Красноярске ожидается до минус трех градусов мороза - почти что европейская зима. Ночи всю неделю также будут не очень холодными, до минус 17-18 градусов мороза. Также в течение недели синоптики обещают умеренный снег и южный, юго-западный ветер.