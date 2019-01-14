2019-01-14T06:02:00+03:00
Общество

Крещенских морозов в Красноярске не будет

Всю неделю синоптики обещают тепло
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Крещенских морозов в Красноярске не будетКрещенских морозов в Красноярске не будетФото: Мария ЛЕНЦ
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Крещенских морозов, положенных по обрядовому календарю, в Красноярске не ожидается, заверили сегодня синоптики, пообещав горожанам комфортную для зимы температуру на всю неделю. Итак, по данным гидрометцентра, 14 и 15 января в Красноярске днем будет до минус 11 градусов мороза. В середине рабочей недели, в среду, столбики термометров опустятся до минус 7-8 градусов. Для любителей крещенских купаний в этом году вообще рай: температура воздуха в Красноярске на Крещение будет всего до минус 12 градусов!

Кстати, и предстоящие выходные не разочаруют: тепло задержится в городе на субботу и воскресенье. По данным некоторых метеорологов, на выходных в Красноярске ожидается до минус трех градусов мороза - почти что европейская зима. Ночи всю неделю также будут не очень холодными, до минус 17-18 градусов мороза. Также в течение недели синоптики обещают умеренный снег и южный, юго-западный ветер.

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