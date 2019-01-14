Красноярский зоопарк показал ушастого зверька, который прячется от посетителей

СЕГОДНЯ 05:07 2019-01-14T05:12:48+03:00

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Толстохвостые галаго живут в Роевом ручье давно, но вот так запросто из не увидишь - они прячутся в глубине вольеров и ведут ночной образ жизни, рассказали сотрудники парка флоры и фауны. По сути, увидеть галаго можно только во время кормления: за лакомством эти мелкие приматы, так уж и быть, выходят к сотрудникам зоопарка.

- У них очень большие уши, помогающие отлично слышать, - рассказали в зоопарке. - У этого удивительного существа также большие глаза и уникальная способность видеть ночью. Эти ночные животные проводят большую часть времени на деревьях. Упругие суставы на ногах позволяют им легко перемещаться между ветвями, совершая прыжки до 5 метров. Питаются они в основном корой, фруктами и насекомыми.

Знакомьтесь - Дуся, толстохвостый галаго Фото: Роев ручей

В дикой природе основным врагом галаго являются шимпанзе, которые охотятся на малышей. Кстати, галаго прекрасно общаются - да,да, именно так. Беседу с вами поддержать, конечно, не смогут, но около 20 звуков для активной коммуникации в запасе у них имеются. А еще у галаго два языка, а их шея поворачивается на 180 градусов. Милые, правда?