2019-01-14T05:12:16+03:00
Общество

«Красив, как седан на анаболиках»: житель Канска продает БТР по цене легковушки

Цена техники - 1,2 миллиона рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Красив, как седан на анаболиках»: житель Канска продает БТР по цене легковушки Фото: аu.ru«Красив, как седан на анаболиках»: житель Канска продает БТР по цене легковушки Фото: аu.ru
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Житель Канска Олег Леший продает БТР всего за 1 200 000 рублей. Снимки машины он выложил на всех возможных интернет-аукционах. Если покупатель заплатит на 100 000 больше, забирать БРДМ-1 (боевую разведовательно-дозорную машину) можно без аукциона хоть сегодня. Машина, к слову, 1951 года - сделана в СССР. С военного производства такая техника давно снята, нет ее и в резервах армии. Когда-то такие БТР были также на балансе ДОСААФ. Вероятнее всего, именно так БТР и попал к продавцу.

Олег уверяет: машина - зверь.

- В хорошем состоянии, двигатель капиталил летом, - рассказывает Олег. - Стоит дизель Д-144, в птс вписан. Все документы на БТР имеются. Снаружи покрасил, осталась внутренняя отделка. Прет, как танк, красив, как накачанный анаболиками седан. Таких единицы.

Что ж, в городе на таком «седане» не сильно разъездишься, а вот для туризма - очень даже ничего!

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