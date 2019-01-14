2019-01-14T04:21:23+03:00
Туризм

Красноярцев приглашают в туристический маршрут на Торгашинский хребет

В поланах похода преодолеть 14 километров
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцев приглашают в туристический маршрут на Торгашинский хребетКрасноярцев приглашают в туристический маршрут на Торгашинский хребетФото: Мария ЛЕНЦ
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Отдохнуть с пользой и насладиться зимними видами Торгашинского хребта можно будет в четверг, 17 января. Мероприятие организует сообщество Красноярский хайкинг - сеть промаркированных троп, которые начинаются в черте города и уходят далеко за его пределы. На этот раз в планах участников прогулка, длинна которой 14 километров. Займет она примерно 5-6 часов.

- Отправляемся на Торгашинский хребет, будем наслаждаться зимними пейзажами любимых видовок и мониторить состояние меток троп «Карст» и «Базайская», - рассказали организаторы.

Что касается участников, то есть несколько важных моментов, которые надо учесть, прежде чем отправиться в маршрут. Во-первых, дети до 18 лет приглашаются только вместе с родителями. Во-вторых, к походу необходимо подготовиться: тепло одеться, захватить сменные варежки и носки, желательно иметь туристические бахилы. С собой - горячий чай в термосе и перекус. И самое важное - обратите внимание на обувь, она не должна скользить, ведь возможно придется преодолевать участки без тропы.

Если идете в поход, то вас ждут в 10.00 часов на ост. «Полигон» (авт. 27).

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