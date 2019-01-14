2019-01-14T04:50:17+03:00
Происшествия

На железнодорожных путях в Назарове подростка убило током

13-летний мальчик баловался, прыгая с вагона на вагон, но запутался в проводах
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На железнодорожных путях в Назарово подростка убило токомНа железнодорожных путях в Назарово подростка убило токомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Назарове на железнодорожных путях накануне поздним вечером обнаружили погибшим 13-летнего мальчика. Нашли его под виадуком, около 22.00 . Однако причиной смерти стало не падение с высоты, пишет Назарово-Онлайн. Прибывшим на место оперативникам удалось установить, что ребенок погиб от удара током. Оказалось, парень баловался, прыгая с вагона на вагон. В момент прыжка запутался в высоковольтных проводах. Гибель была моментальной.

В данный момент правоохранители изучают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Его передадут следователям. О семье мальчика ничего не сообщается. Родителей или официальных представителей подростка ищут, чтобы, в частности, узнать, почему в позднее время он находился без присмотра, часто ли развлекался подобным образом, знали ли об этом взрослые.

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