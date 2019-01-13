В Красноярске рядом с памятником жертвам политических репрессий организовали парковку

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-13T13:11:13+03:00

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У музейного центра «Площадь Мира», где установлен памятник жертвам политических репрессий, организовали парковку. При этом расстояние от автомобилей до памятника минимальное - нет и нескольких метров. Снимки возмутительного отношения к монументу опубликовал в соцсетях красноярский журналист и общественник Владислав Власов. Это возмутило горожан.

- Автомобили заезжают чуть ли не на сам памятник, а рядом - абсолютно пустая парковка, - говорит Власов.

Фото: Владислав Власов

Журналист считает, что такое отношение к истории в первую очередь бьет по самим людям, ведь история имеет свойство повторяться. Неуважение к памяти жертв политических репрессий активно обсуждают в соцсетях.

«Главное - поближе ко входу. Были бы двери пошире - заезжали бы туда! Грустно», - комментируют снимки красноярцы.Добавим, что памятник расположен близко ко входу табличкой внутрь. Есть мнение, что многие просто не замечают или не хотят замечать его.