В Красноярске водитель сбил пешехода, перебегавшего дорогу на красный, и сбежал
Накануне утром на пересечении Робеспьера и проспекта Мира сбили мужчину. Как рассказали в ГИБДД по Красноярскому краю, 40-летний пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по ней двигался серый Renault, водитель которого и сбил человека. От удара пешеход перекувырнулся через себя и упал на проезжую часть. Водитель притормозил и подошел к пострадавшему. Тем временем к мужчине подбежали и другие пешеходы, которые помогли ему подняться и уйти с дороги. Воспользовавшись моментом, водитель сбежал.
Сбил пешехода и сбежал.Видео: соцсети
- Позже он вернулся, но по правилам он обязан не трогать с места автомобиль после аварии - теперь ему грозит лишение прав за оставление места ДТП, - рассказали госавтоинспекторы. - За год он привлекался всего один раз за езду без госномеров.
О состоянии пострадавшего ничего не известно.