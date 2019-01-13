2019-01-13T12:22:52+03:00
Происшествия

В Красноярске водитель сбил пешехода, перебегавшего дорогу на красный, и сбежал

Мужчине грозит лишение прав [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне утром на пересечении Робеспьера и проспекта Мира сбили мужчину. Как рассказали в ГИБДД по Красноярскому краю, 40-летний пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по ней двигался серый Renault, водитель которого и сбил человека. От удара пешеход перекувырнулся через себя и упал на проезжую часть. Водитель притормозил и подошел к пострадавшему. Тем временем к мужчине подбежали и другие пешеходы, которые помогли ему подняться и уйти с дороги. Воспользовавшись моментом, водитель сбежал.

Сбил пешехода и сбежал.Видео: соцсети

- Позже он вернулся, но по правилам он обязан не трогать с места автомобиль после аварии - теперь ему грозит лишение прав за оставление места ДТП, - рассказали госавтоинспекторы. - За год он привлекался всего один раз за езду без госномеров.

О состоянии пострадавшего ничего не известно.

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