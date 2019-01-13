2019-01-13T10:45:30+03:00
Общество

Отдали на съедение: красноярцы передали обитателям Роева ручья новогодние елки

Звери обрадовались подарку и заодно перекусили пихтами и елками [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Отдали на съедение: красноярцы передали обитателям Роева ручья новогодние елки Фото: Роев ручейОтдали на съедение: красноярцы передали обитателям Роева ручья новогодние елки Фото: Роев ручей
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Новый год - и в зоопарке Новый год! Обитателям Роева ручья жители Красноярска передали в дар новогодние елки. А что? Хороший подарок! Праздники уже окончились, а елочки и пихты все еще благоухают. Ими сотрудники парка флоры и фауны украсили вольеры. Зверям подарок пришелся подуше и... по вкусу.

Обитателям Роева ручья подарили елки.Видео: Роев ручей

- Некоторые наши обитатели их едят, - рассказали Комсомольской правде-Красноярск в Роевом ручье. - Но многие просто радуются и радуют посетителей. Елка - хороший способ обогащения среды обитания для животного. Спасибо от наших питомцев.

Фото: Роев ручей

Фото: Роев ручей

Поточить зубы о елочку непрочь белые медведи, тигры и леопарды. Впрочем, естественно, елки не являются основным блюдом в меню питомцев Роева ручья. Хищники, например, всеми четырьмя лапами обычно голосуют за мясо, у остальных - своя диета Но для разнообразия интерьера вольеров - почему бы и нет!

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