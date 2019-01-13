МЧС: в Норильске из-за снежного шторма закрыт аэропорт и основные трассы

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-13T10:06:53+03:00

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Снежный шторм накрыл вчера Норильск! По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, скорость ветра в горны районах достигает 27 метров в секунду, в Норильске - до 20 метров в секунду. Движение на городских трассах парализовано, авиасообщение с Норильском временно прекращено.

Закрыты дороги по направлениям Норильск — Кайеркан — Алыкель, Дудинка — Алыкель — Норильск. Для предупреждения водителей работают сотрудники ДПС, также на трассах дежурят спасатели. Две бригады дорожников заняты на расчистке. Для попавших в пургу водителей на трассах открыто два пункта обогрева, рассчитанных на 51 человека каждый. Кроме того, имеется и один передвижной пункт обогрева - на девятом километре трассы Дудинка - Алыкель.

По информации спасателей, температура воздуха в Норильске составляет минус 25 - 30 градусов мороза. Сменный персонал на НМЗ доставляют спецтранспортом повышенной проходимости.

Предварительно, аэропорт Норильска начнет работу в штатном режиме с 06.00 14 января.