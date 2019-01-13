«Пришлось делать промывание»: красноярка купила сыну детское питание Gerber с плесенью

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-13T09:20:39+03:00

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ЧП в семье Сергея и Марины Сошенко случилось два дня назад. В магазине «Фасоль» на Мичурина Сергей купил сыну Степке (1 год 3 месяца) фруктовое пюре Gerber с яблочком и бананом. Но вместо этого в упаковке шокированные родители обнаружили плесень и какой-то посторонний предмет.

- Меня дома не было, дети (в семье есть еще старший сын Максим, ему 4 года - прим.) Были с Сережей. Он, не глядя, дал Степе упаковку с пюре, - рассказывает Марина. - А когда пачка была уже почти пуста, и Сережа хотел ее выкинуть, в остатках заметил вот это!!! Пришлось Степе делать срочное промывание желудка. Сейчас у него никаких симптомов отравления нет. Мы обращались в магазин, и там нам сказали, чтобы мы принесли пачку пюре, а они вернут нам 66 рублей за него. Спасибо, не надо. Тем более пачку я, к сожалению, уже выкинула.

Фото: Марина Сошенко

В Роспотребнадзор женщина также не обращалась. А вот к компании Gerber Марина через Инстаграм постучалась. И получила следующий ответ: «Спасибо за сотрудничество, мы проведем производственное расследование, мы сожалеем».

- А какого ответа вы хотели?

Фото: Марина Сошенко

- Сожалений и расследования мало, - считает Марина. - Я бы хотела, чтобы об итогах меня, как минимум, уведомили, и если они найдут в партии производственный брак, пусть снимут ее. Я для этого выложила номер партии в соцсеть. И я уверена, что дело здесь не в условиях транспортировки и хранения, иначе этого предмета внутри бы не было. Речь все-таки о здоровье наших детей.