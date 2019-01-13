Рабочая неделя в Красноярске начнется с потепления

СЕГОДНЯ 06:43 2019-01-13T06:43:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Метеорологи Среднесибирского УГМС сообщили о предстоящем потеплении. По данным синоптиков, оно начнется уже с понедельника, 14 января. Завтра днем в Красноярске столбики термометров поднимутся до минус 10 градусов. И можно будет перевести дух после 30-градусных морозов.

К слову, относительно теплая для зимы погода продержится в краевом центре всю неделю. В среду, 16 января, в городе ожидается до минус 7 градусов, а к выходным - до минус 12 градусов мороза. Самое время для зимних видов отдыха и приятных прогулок на свежем воздухе! Добавим, что сегодня, 13 января, в Красноярске днем ожидается до минус 23 градусов, ветер переменный - 2-7 метров в секунду.

Впрочем, несмотря на довольно комфортное начало года, синоптики не исключают, что вторая половина января принесет похолодание. Возможно, начнется оно уже на Крещение.