Определились соперники футбольного «Енисея» на зимних сборах в Турции

СЕГОДНЯ 06:19 2019-01-13T06:19:55+03:00

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Стали известны соперники ФК «Енисей» на зимних сборах в Турции. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского футбольного клуба. Итак, на первом тренировочном сборе в Белеке игроки проведут встречи с азербайджанской «Габалой» и румынской командой «Вииторул». С азербайджанцами игра состоится уже 20 января, с румынами - 24 января.

Далее в программе сборов - еще пять встреч. На втором сборе соперниками красноярцев станут два сербских клуба - «Радник» (30 января) и «Войводина» (3 февраля). Еще одну игру красноярские футболисты на этом этапе проведут с клубом «Сочи», ФНЛ (7 февраля). И на последнем сборе «Енисей» встретится с датчанами. Игра с «Силькеборгом» намечена на 17 февраля. Кто станет последним соперником «Енисея» на сборах в Турции - пока не сообщается. Об этом, как рассказали в красноярском клубе, болельщиков оповестят позднее.