В Красноярске начали реконструкцию бывшего кинотеатра «Родина»

СЕГОДНЯ 05:27 2019-01-13T05:27:23+03:00

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На днях у здания бывшего кинотеатра «Родина» появился забор. О его реконструкции заговорили давно: здесь планируется обустроить помещения под Дом дружбы народов, созданный в 2015 году. А в конце декабря прошли торги на реконструкцию кинотеатра. Цена работ - более 157 миллионов рублей. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания "Титан"». Вероятнее всего, сотрудники этой компании как раз и приступили к реконструкции кинотеатра.

Добавим, что в декабре здесь разбили сквер: появилась беседка с книжным шкафом, 16 лавочек и новое освещение. Имеется и велопарковка, пешеходные дорожки и детская площадка. Высажены деревья. Что касается мозаики на фасаде кинотеатра, за сохранение которой горой стояли красноярцы, то ее обещали оставить. В здании запланировано организовать библиотеку, музей и еще ряд творческих пространств.