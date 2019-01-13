С похолоданием Красноярск заволокло едким дымом

СЕГОДНЯ 05:04 2019-01-13T05:05:19+03:00

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На этих выходных в Красноярск пришло похолодание, а вместе с ним город заволокло едким дымом. По данным проекта nebo.live, экологическая обстановка в городе не самая лучшая, практически во всех районах ситуация непростая, а в двух превышено предельно допустимое значение загрязняющих веществ в воздухе. Критически превышено. При этом сами горожане жалуются, что едкую дымку видно невооруженным глазом, и она пахнет гарью.

- Информация на субботу, на двух постах - «Ботанический» и «Живем» превышено ПДК, - написали экологи в соцсетях. В одном микрорайоне 289 единиц, в другом - 167.

Фото: nebo.live

Горожане же активно жалуются на запах гари в Ветлужанке, на Глинки и на Гусарова, трудно дышать в Северо-западном и на академика Павлова. Многие красноярцы жалуются на головную боль и горечь во рту после прогулки на улице.