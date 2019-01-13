Сбежала к интернет-знакомому: в Красноярске ищут 16-летнюю рыжую омичку

СЕГОДНЯ 04:21 2019-01-13T04:21:12+03:00

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Екатерине Медведевой 16 лет, она живет в Советском округе Омска. Недавно отец девушки обратился в полицию: Катя пропала. По информации омских полицейских, могла рвануть в Красноярск к другу по переписке в соцсетях.

Внешность у девешки приметная: ярко-рыжие волосы с челкой набок, рост примерно 165 сантиметров, телосложение среднее. В день пропажи на Кате были: синие джинсы, темно-синий пуховик, черная меховая шапка и черные ботинки. Катя носит очки в черно-белой оправе.

Помимо самой девушки полицейские также разыскивают и ее приятеля по переписке. Если вы узнали Катю, видели ее на улице или вам что-либо известно о ее местонахождении, а также если вы знаете ее парня, пожалуйста, свяжитесь с полицией! Телефон полиции Омской области: 8 (381-2) 79-35-02.