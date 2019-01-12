2019-01-12T14:02:58+03:00
Общество

В Дивногорске полицейские научили школьников правильно кататься с горки

И рассказали о светоотражающих элементах на одежде
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Дивногорске полицейские научили школьников правильно кататься с горки. Фото пресс-службы ГИБДДВ Дивногорске полицейские научили школьников правильно кататься с горки. Фото пресс-службы ГИБДД
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Кататься с горки тоже нужно уметь. Такова была тема общения сотрудников дорожной полиции и учеников 5-6 классов школы № 4 города Дивногорска. Накануне они встретились в ледовом городке, который находится рядом со школой.

Наставники из ГИБДД провели урок безопасных прогулок. Они рассказали, как вести себя на улицах города и в местах, кто собирается много людей. Разъяснили маленьким участникам дорожного движения, что кататься с горок нужно строго в тех местах, где это безопасно, а именно на огороженных детских площадках, елочных комплексах и других специально отведенных местах. Ни в коем случае нельзя устраивать покатушки вблизи проезжей части, ведь скатываясь с такой горки, можно выехать на проезжую часть под колеса машин.

Также инспекторы напомнили о такой важной детали одежды, как светоотражающий элемент – брелоки, значки, подвески, наклейки. Благодаря им дети будут заметны для водителей на проезжей части в темное время суток. По окончании встречи ребята поблагодарили наставников.

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