Хакасские полицейские задержали в Ленинградской области интернет-мошенника

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-12T11:28:50+03:00

От его действий пострадали несколько человек

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Полиция Хакасии задержала в Ленинградской области мошенника, который обманул несколько человепк, выманив у них деньги. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности этого уголовного дела.

Осенью в полицию Абакана обратились двое мужчин и сообщили, что нашли в интернете магазин по продаже запчастей на снегоходы и квадроциклы. Отыскали там нужный товар, причем по привлекательной цене, списались с продавцом и сделали предоплату – 35 тысяч и 7 тысяч рублей. Но товар так и не получили, а продавец на связь выходить перестал.

Сыщики вычислили, что злоумышленник находится в четырех часовых поясах от Абакана – в одном из сел Ленинградской области. При содействии своих питерских коллег хакасские полицейские задержали его. Как оказалось, 25-летний мужчина успел обмануть еще нескольких покупателей из разных регионов страны.

Липовый интернет-магазин заблокировали. Подозреваемый пообещали возместить ущерб всем потерпевшим. Судить его будут в Абакане.