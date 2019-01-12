Красноярские активисты несколько часов просидели в холле администрации, требуя мэра

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-12T10:22:29+03:00

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Мусорная реформа продолжает приносить негатив. У красноярцев сдают нервы. Кто-то выпускает пар в соцсетях, публикуя фотографии с переполненными мусорными баками. Кто-то обрывает телефоны региональных операторов и службы 005. Отметим, что в правобережных районах города проблем с вывозом твердых бытовых отходов нет. Не справился с о своими обязанностями только левобережный оператор.

Накануне, 11 января, группа активистов, более десяти человек, пришли в здание мэрии и потребовали встречи с градоначальником. Однако Сергей Еремин на встречу не пришел. Активисты прождали в холле около десяти часов, затем разъехались. Все это время там дежурил усиленный наряд ЧОПа.

Как заявили собравшиеся, они приехали требовать от мэра Красноярска отмены федеральной мусорной реформы. На самом деле непонятно, что они хотели услышать: по сути, с 1 января за мусор отвечает уже не городская администрация, а краевое министерство экологии и рационального природопользования.