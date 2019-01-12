В Ачинске пропала девушка-подросток с розовыми волосами

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-12T09:28:24+03:00

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В Ачинске пропала девушка подросток. Информацию экстренно разместили в социальных сетях волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск». Зовут девушку Екатерина Титова, 17 лет. Накануне – 11 января, днем ушла из дома (живет она в Ачинске на улице Назарова, 17). И с тех пор у родных нет никакой информации, где бы она могла находиться.

Приметы Екатерины: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза карие, длинные русые волосы, концы волос выкрашены в заметный розовый цвет.

На момент исчезновения была одета в удлиненный черный пуховик, темно-синие джинсы и черную шапку с помпоном. На ногах – черные ботинки.

С собой у девушки был дамский рюкзак.

Всех, кому хоть что-то известно о местонахождение пропавшей, огромная просьба сообщить по телефонам:

- (391-51) 97-0-02 – полиция Ачинска;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).