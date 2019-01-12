2019-01-12T09:28:24+03:00
Происшествия

В Ачинске пропала девушка-подросток с розовыми волосами

Накануне она ушла из дома
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Ачинске пропала девушка-подросток с розовыми волосами. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"В Ачинске пропала девушка-подросток с розовыми волосами. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"
Изменить размер текста:

В Ачинске пропала девушка подросток. Информацию экстренно разместили в социальных сетях волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск». Зовут девушку Екатерина Титова, 17 лет. Накануне – 11 января, днем ушла из дома (живет она в Ачинске на улице Назарова, 17). И с тех пор у родных нет никакой информации, где бы она могла находиться.

Приметы Екатерины: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза карие, длинные русые волосы, концы волос выкрашены в заметный розовый цвет.

На момент исчезновения была одета в удлиненный черный пуховик, темно-синие джинсы и черную шапку с помпоном. На ногах – черные ботинки.

С собой у девушки был дамский рюкзак.

Всех, кому хоть что-то известно о местонахождение пропавшей, огромная просьба сообщить по телефонам:

- (391-51) 97-0-02 – полиция Ачинска;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярские активисты несколько часов просидели в холле администрации, требуя мэра
Под Красноярском в ДТП с автобусом погибли две девушки
Конкурс на лучшее селфи проходит в Красноярске
Красноярский металлургический завод отмечает свое 50-летие
Красноярка получила в подарок от президента подарок своей мечты
В Туве пожарные спасли трех малышей
За год аэропорт «Красноярск» обслужил 2,5 миллиона пассажиров
В новогодние праздники красноярцы потребили 4 миллиона кубометров питьевой воды
На участие Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске подали заявки 19 стран
В Туве охотник в погоне за добычей повредил спину: спасатели прилетели за ним на вертолете
Арбитражный суд Красноярска признал банкротом второго владельца ГК «Крепость»
В Красноярске подорожала аренда муниципальной земли на 4,3 процента
В Красноярске продают особняк за 100 миллионов рублей
Красноярский журналист переехал в Белоруссию и занялся фигуристами