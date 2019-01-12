СЕГОДНЯ 07:33 2019-01-12T07:33:16+03:00

Под Красноярском в ДТП с автобусом погибли две девушки. Фото "ЧП-Красноярск"

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Накануне, 11 января, около 20 часов вечера на трассе Красноярск – Дивногорск произошла смертельная авария. На улице Свердловской в районе дома № 158 /100 (СНТ «Енисей») автомобиль «Тойота» столкнулся с автобусом рейса № 106, который двигался в сторону Дивногорска.

В автомобиле находились две девушки-ровесницы 1996 года рождения. При столкновении обе погибли на месте происшествия. По сообщениям очевидцев автобус «ПАЗ» был полностью заполнен пассажирами. Шестерым из них понадобилась медицинская помощь. Одного тут же госпитализировали. Позже стало известно, что в больницу обратились еще двое из пассажиров с жалобами на плохое самочувствие после ушибов. Одного из них пришлось перевести в красноярскую больницу, второй остался в дивногорской.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кому что-либо известно по данному факту, сообщать информацию по телефонам:

- 127 или 102

- (391) 226-85-91.