Конкурс на лучшее селфи проходит в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:11 2019-01-12T07:11:44+03:00

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В Красноярске продолжается конкурс селфи, который организовал городской туристско-информационный центр. Условия конкурса просты: нужно записаться на автобусную экскурсию «Красноярск – душа и сила Сибири». Во время экскурсии сделать яркое и запоминающееся селфи на фоне одного из объектов экскурсионного маршрута. Затем фото нужно разместить у себя в «Инстаграме» с хэштегами #welcomekrsk или #Красноярскгостеприимный до 19 января этого года.

Главный приз конкурса – крутой смартфон. Кроме того лучшие снимки будут отмечены другими ценными и памятными призами. Можно выиграть портативное зарядное устройство, штатив для селфи и сувенирную продукцию XXIX Всемирной зимней универсиады.

Организаторы дают подсказку: чем оригинальней ваша фотография и выбранное для нее место – тем выше ваши шансы на победу. Не скупитесь на эмоции и креативные описания ваших экскурсионных приключений.

Ближайшие экскурсии пройдут 12 и 16 января, записаться на них можно по телефонам 8-953-585-26-82 и (391) 285-26-82.