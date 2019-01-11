2019-01-11T18:09:40+03:00
Общество

Красноярский металлургический завод отмечает свое 50-летие

Коллектив принимает поздравления
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский металлургический завод отмечает свое 50-летие. Фото: официальный сайт "КраМЗа"Красноярский металлургический завод отмечает свое 50-летие. Фото: официальный сайт "КраМЗа"
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Красноярский металлургический завод отмечает свое 50-летие. На предприятии сегодня трудятся 2139 человек, продолжая славные традиции своих предшественников. Они выпускают продукцию, которая находит применение практически во всех отраслях промышленности – строительстве, машиностроении, специальном машиностроении, приборостроении, авиакосмической технике, автомобилестроении и других.

КраМЗ отгружает производимую продукцию как на внутрироссийский рынок, так и во многие страны мира, в том числе в Южную Корею, Израиль, Турцию, Австралию, в страны Евросоюза.

Коллектив КраМЗа с юбилеем поздравил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. Он отметил, что завод является одним из самых крупных предприятий России, перерабатывающих первичный алюминий в сплавы, на основе которых производится огромное количество продукции различного назначения. Министр вручил награды работникам предприятия и выразил уверенность, что курс на модернизацию позволит достойно конкурировать на рынке.

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