Красноярка получила в подарок от президента подарок своей мечты

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-11T17:54:18+03:00

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Красноярка Жанна Дорофеева в канун старого Нового года получила от Президента России неожиданный подарок – швейную машинку. Это стало для нее сюрпризом. Она много лет мечтала об этом. А приобрести машинку самостоятельно для нее – задача неподъемная.

Жанна – инвалид 2-й группы и проживает в реабилитационном центре. Шить она любит и у нее это получается мастерски. В прошедшем году девушка стала победителем регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции «Портной», а также принимала участие в национальном чемпионате «Абилимпикс», который проходил в Москве.

Преподаватель колледжа, где талантливая мастерица учится швейному делу, взяла инициативу в свои руки и написала главе государства перед Новым годом. Подарок Жанне вручили зампредседателя правительства края Алексей Подкорытов и депутат Заксобрания Юрий Данильченко.