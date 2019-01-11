В Туве пожарные спасли трех малышей

СЕГОДНЯ 17:31 2019-01-11T17:31:22+03:00

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В Туве пожарные спасли из пожара трех малышей. Двум их них было по пять лет, а самому младшему – только 5 месяцев. ЧП случилось 1 января, но в тувинском МЧС рассказали об этом только сейчас. В первый день нового года, в 12.30 часов на пульт диспетчера в Кызыле сообщили, что на улице Кочетова горит двухэтажный жилой дом.

Как оказалось, в квартире на первом этаже на кухне заполыхала мебель. Дым поднимался наверх, заполонил подъезд. А на втором этаже как раз находились дети. Об этом рассказали соседи. Малышей эвакуировали через окно. К счастью, они не успели наглотаться едкого дыма и не отравились. Где в тот момент были их родители, не сообщается.

Предварительной причиной возгорания дознаватели назвали короткое замыкание электрической проводки, видимо, она была неисправна. В связи с этим спасатели вновь и вновь напоминают о пожарной безопасности: не оставлять включенными электроприборы, не перегружать сети, своевременно заменить электропроводку, если она уже обветшала.