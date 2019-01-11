За год аэропорт «Красноярск» обслужил 2,5 миллиона пассажиров

СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-11T16:48:05+03:00

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В 2018 году аэропорт «Красноярск» обслужил 2 587 734 пассажиров. Такие показатели воздушная гавань показала впервые за все годы своего существования. Так что событие можно считать нее значимым. В пресс-службе аэропорта рассказали, что динамика роста пассажиропотока сохраняется на протяжении нескольких лет. Для примера, в 2017 году было обслужено пассажиров на 12,6 % меньше, чем в 2018-м.

На внутренних воздушных линиях полеты совершили 2 010 559 человек (+12,8% в 2017 году), на международных – 507 210 пассажиров (+6,2%). Транзитный пассажиропоток составил 69 965 человек (+83,6%).

Всего было отправлено в рейс и принято 13 769 самолетов (+4%). Через аэропорт прошли 842 (+348 %) грузовых рейса и обработано 22 669,5 (+46,9%) тонн груза.

Наиболее востребованным направлениями стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Норильск, Игарка, Нячанг, Иркутск, Хабаровск, Анталья, Санья, Пхукет, Екатеринбург и Сочи.