2019-01-11T14:59:10+03:00
Спорт

На участие Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске подали заявки 19 стран

Турнир пройдет с 24 по 27 января
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На участие Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске подали заявки 19 стран. Фото: пресс-служба минспорта Красноярского краяНа участие Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске подали заявки 19 стран. Фото: пресс-служба минспорта Красноярского края
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На участие в Гран-при «Иван Ярыгин», который пройдет с 24 по 27 января, подали заявки спортсмены из 19 стран. В Красноярск съедутся борцы из Болгарии, Белоруссии, Китая, Микронезии, Германии, Венгрии, Иордании, Казахстана, Киргизии, Монголии, Норвегии, Румынии, Туркменистана, США, Турции, Египта, Бельгии, Франции, России. Технический делегат в этом году на турнире – Халил Ибрагим из Турции, - сообщают «Городские новости».

Знаковым событием можно назвать возвращение состязаний лучших борцов мира во Дворец спорта имени Ивана Ярыгина после капитального ремонта. Кстати, с 2018 года турнир стал рейтинговым – участникам соревнований стали начисляться баллы в зависимости от занятого места на соревнованиях. Рейтинговые очки в будущем учитываются при жеребьевке участников чемпионата мира по вольной борьбе.

А завтра, в субботу, 12 января красноярцев приглашают в «Платинум Арену», чтобы сфотографироваться с талисманом Международного турнира по вольной борьбе «Иван Ярыгин» - белым медведем Мишей. Время – с 12:00 до 13:30 часов.

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