2019-01-11T14:28:51+03:00
Происшествия

В Туве охотник в погоне за добычей повредил спину: спасатели прилетели за ним на вертолете

Мужчину госпитализировали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве охотник в погоне за добычей повредил спину: спасатели прилетели за ним на вертолете. Фото: ГУ МЧС России по Республике ТываВ Туве охотник в погоне за добычей повредил спину: спасатели прилетели за ним на вертолете. Фото: ГУ МЧС России по Республике Тыва
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В Тувинской тайге 40-летний охотник получил травму спины. Пояснил, что неудачно упал, когда преследовал добычу. Кое-как удалось вернуться в охотничью сторожку. Оттуда дозвонился до «большой земли», вызвал подмогу. Сигнал поступил на пульт оперативного дежурного МЧС.

В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что пострадавший находился в труднодоступной местности Улуг-Хемского района. Примерно в 40 километрах северо-западнее от села Эйлиг-Хем. Добраться туда быстро по земле не получилось бы.

Тогда приняли решение поднять в воздух вертолет, благо что погода позволяла. МИ-8 вылетел со спасателями и медиками вылетел из Кызыла. Пострадавшего охотника нашли в сторожке, вынесли его на носилках к вертолету. А в Кызыле на аэродроме мужчину уже ждала «Скорая помощь», которая доставила его в травматологическое отделение республиканской больницы №1.

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