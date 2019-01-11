В Туве охотник в погоне за добычей повредил спину: спасатели прилетели за ним на вертолете
В Тувинской тайге 40-летний охотник получил травму спины. Пояснил, что неудачно упал, когда преследовал добычу. Кое-как удалось вернуться в охотничью сторожку. Оттуда дозвонился до «большой земли», вызвал подмогу. Сигнал поступил на пульт оперативного дежурного МЧС.
В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что пострадавший находился в труднодоступной местности Улуг-Хемского района. Примерно в 40 километрах северо-западнее от села Эйлиг-Хем. Добраться туда быстро по земле не получилось бы.
Тогда приняли решение поднять в воздух вертолет, благо что погода позволяла. МИ-8 вылетел со спасателями и медиками вылетел из Кызыла. Пострадавшего охотника нашли в сторожке, вынесли его на носилках к вертолету. А в Кызыле на аэродроме мужчину уже ждала «Скорая помощь», которая доставила его в травматологическое отделение республиканской больницы №1.