Арбитражный суд Красноярска признал банкротом второго владельца ГК «Крепость»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-11T14:10:01+03:00

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Арбитражный суд Красноярска признал банкротом второго владельца группы компаний «Крепость» Илью Кангуна. Рассмотрение дела прошло 9 января. Банкроту назначили арбитражного управляющего, который должен будет до июня этого года распорядиться его имуществом и максимально погасить имеющиеся у него задолженности.

Ранее банкротом был признал руководитель ГК – Александр Кангун, отец Ильи Кангуна. Ему запретили выходить из дома в ночное время.

Как сообщается из материалов дела, иски против обоих совладельцев подал предприниматель Сергей Куклин, потребовав вернуть ему долг в размере 622 тысяч рублей по двум договорам, которые «Крепость» не исполнила.

Также в полицию с заявлениями обратились более 150 человек, которые заказали у компании-дилера новенькие автомобили, заплатили за них, но не получили. Так что Кангунов обвинили еще и в мошенничестве.